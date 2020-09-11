MasterChef Türkiye 52. bölüm fragmanı paylaşıldı! MasterChef takım oyununu kim kazanacak? MasterChef son bölüm izle

MasterChef türkiye 51. bölümde şeflerin MasterClass'ı ile ekrana geldi. Deniz mahsülleri üzerinde çalışan yarışmacılar eğlenceli dakikalar da yaşadı. Heyecanla beklenen MasterChef 52. bölüm fragmanı da ekrana geldi. İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF TÜRKİYE 52. BÖLÜM

Silivri'de geçecek yeni oyunda mavi ve kırmızı takımlar yeniden dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecek. Yapılan Yemekleri ise Beleidye Başkanı Volkan Yılmaz ve diğer Silivrili misafirler tadacak.Takım oyununu kim kazanacak?Cumartesi akşamı 52. bölümle izleyici karşısına çıkacak olan MastterChef'de kazanan kim olacak?

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE...

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye yarışmacıları 10 Eylül 2020 tarihinde ekrana gelen bölümde, yarışmacılar Şef Somer Sivrioğlu'ndan kabuklu deniz mahsülleri konusunda masterclass aldı. Kadayıflı karides yapan 16 yarışmacı büyük bir sınava tutuldu. Somer Şef, kadayıflı karides; Danilo Şef, Gnocchi, Mehmet Şef ise ıstakoz yaptı. Tüm şeflerin ayrıntılı şekilde anlattığı bu tarifleri uygulayan yarışmacılardan 8'i Masterclass'ta bir üst tura çıkıyor ve ödülü kazanarak ikinci mücadeleye hazırlanıyor.Öte yandan yarışmacıların alacağı ödülü de Şef Mehmet Yalçınkaya açıkladı. MasterChef MasterClass'ı kazanan yarışmacı, deniz mahsülleri konusunda ödül almış bir restoranda bir gün boyunca yeni bir masterclass alacak.