MasterChef Türkiye 20 Eylül Pazar günü yok mu? MasterChef yok mu? MasterChef Türkiye pazar günü yayınlanacak mı?

Akşamaları Tv8 ekranlarında izleyiciye büyük keyif yaşatan MasterChef Türkiye yarışması Pazar günü yok mu? MasterChef Türkiye neden pazar günü yayınlanmayacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE PAZAR GÜNÜ OLUCAK MI?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitim almada zorluk çeken öğrenciler için pazar günü kendi kanalı TV8'de bir yardım kampanyası düzenleyecek. Pazar günleri yayınlanan MasterChef yarışmasının yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda açıklama gelmedi.

ACUN ILICALI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KAMPANYASI NEDİR?

Okulların online olması ile birlikte Acun Ilıcalı'dan alkışlanacak hareket geldi. Acun Ilıcalı; "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için pazar akşamı TV8'de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım" diyerek açıklama yapan Acun Ilıcalı, henüz katılım şartlarını açıklamadı.