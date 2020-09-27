MasterChef'te kim elendi? MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme adayları kimler? 27 Eylül Pazar günü MasterChef' kim veda etti?

Büyük heyecana sahne olan MasterChef eleme oyununda eleme potasındaki yarışmacılar en iyi yemeği yaparak kadroda kalmak için hünerlerini sergiledi. Peki, 27 Eylül Pazar günü MasterChef'e kim veda etti? MasterChef'e veda eden isim! MasterChef kim elendi?





MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI:

Eray,

Ayyüce,

Özgül,

Esra,

Barbaros,

Celal

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef eleme sonuçları belli olduğunda elenen ismi sayfamızdan öğrenebilirsiniz.