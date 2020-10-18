Masterchef'te kim elendi? 18 Ekim Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?

MasterChef'te bugün bir isim daha programa veda edecek. Mavi takım ve kırmızı takımdan toplam 6 isim eleme potasına girdi ve yapacağı yemeklerle yarışacak olan 6 isimden biri elenecek. 6 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Eleme potasında bu hafta 6 isim var. Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya elenmemek için yarışıyor.

Emir 1. oldu. En başarılı tabak şeflerin seçimiyle Emir'inki seçildi. Sonrasında Uğur ve Esra'nın tabağı da 2. ve 3. olarak seçildi. Buna göre bu 3 isim dışındakiler (Tanya, Didem ve Özgül) son dokunulmazlık oyunu oynayacak. Ardından aralarından bir kişi yarışmaya veda edecek.

MASTERCHEF'TE 3'LÜ ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Üçlü elemeye kalan isimler : Didem - Esra - Özgül

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef'te son üçlü dokunulmazlık oyununu Özgül kazandı. Geriye Tanya ve Didem kaldı. Şimdi şefler ikili arasından en güzel tabağı seçecek ve bir kişi Masterchef'e veda edecek.

Masterchef'e veda eden isim : Didem

MASTERCHEF'TE DİDEM NEDEN ELENDİ?

Soner Şef, Didem'in tabağında bir şeyler aramıştı. Ardından Mehmet Şef'in açıklamasına göre Didem'in balığı tam pişmemişti. Bu bakımdan jüriler 3 eleme adayı içerisinde Didem'in tabağını başarısız buldu.

MASTERCHEF LEVREK TABAKLARI

Didem'in tabağı:

Tanya'nın tabağı:

Özgül'ün tabağı:

En başarılı tabak şefler tarafından Özgül'ün tabağı seçildi.

MASTERCHEF DİDEM KİMDİR?

Didem Devay, 26 yaşında. İnşaat mühendisi. 2 yıl boyunca şantiye şefliği yaptığını söyleyen Didem Devay, MasterChef'e mutfak şefliği yapmak için geldiğini söyledi. Yarışmaya gelmesine kardeşinin vesile olduğunu belirtti. Didem Devay, ilk turda taze sebzeli levrek sarması hazırlamıştı. Hazırladığı bu yemek için Danilo şef ve Mehmet şeften evet oyu almış ve böylece MasterChef Türkiye'de üst tura çıkmıştı.

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?

Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef'e katılmasını kızı teşvik etmiş.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.