MasterChef'te eleme potasına kimler girdi? 2020 MasterChef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Kırmızı ve mavi takım, başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç farklı yemek çıkardı. İkinci takım oyununu da kırmızı takımın tatlısına karşılık, mavi takım kaybetti. Böylece eleme potasında yer alan iki kırmızı takım yarışmacısına karşılık, mavi takımdan da eleme adayı belirlendi. MasterChef'te bugün kimle potaya girdi?

TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Başlangıç yemeğinde püreler ve el yapımı ekmekle bezenmiş yemeği çıkaran kırmızı takım ilk puanını aldı. Ana yemekte tibon ile puan alan mavi takım seçildi. Rikottomus ile ikinci puanını alarak takım oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Somer şefin kabak çiçeği dolmasını yapan mavi takım, bireysel dokunulmazlık için sınırlarını zorladı. En iyi tabak olarak Berk, Gülşah, Özgül, Esra seçildi. Oyunun dördüncüsü Berk, üçüncüsü Esra olarak belirlendi.

Seçilen dört kişi arasından en iyi tabağı çıkaran isim Özgül oldu. Böylelikle dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına gidecek ilk ismi söyleyebilecek.

MASTERCHEF'TE KİMLER POTAYA GİRDİ?

Takım oyununu kaybeden Tanya'nın kaptanlığındaki mavi takım bireysel dokunulamazlık oyununu oynadı. Bireysel oyunda yarışmacılardan, Somer şefin yaptığı kabak çiçeği dolması istendi. Bireysel dokunulmazğı kazanan Özgül, eleme adayı olarak Eray'ı söyledi. 4 oy ile Esra mavi takımdan eleme potasına giden ikinciyarışmacı oldu.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

İlk takım yarışmasını gerçekleştiren yarışmacılar büyük heyecan yaşadı. Kırmızı ve mavi takımın yer aldığı oyunda, Ayyüce kaptanlığındaki kırmızı taraf kaybetmişti. Bireyssel oyunda da dokunulmaz olan Duygu, Celal'in ismini vererek ilk eleme adayı yaptı. Öte yandan oylama sonucu ile de en çok oyu alan Sedat ikinci eleme adayı olmuştu.