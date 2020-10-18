Kolay yapımı ile tercih edilen tavuk ciğer, çeşitli soslar ve sebzeler ile servis edilir. Peki, MasterChef Tavuk ciğer nasıl yapılır? Tavuk ciğer tarifi!En pratik, en lezzetli tavuk ciğer nasıl pişirilir?

MASTERCHEF TAVUK CİĞER NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

500 gram tavuk ciğeri

yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

kekik

karabiber

kimyon

tuz

1 adet büyük kuru soğan

3-4 sap maydanoz

Yapılışı;

Tavuk ciğerlerinin beyaz görülen kısımları kesilerek atılır ve doğranır.

Güzelce yıkanan ciğerler tencereye koyulur ve kısık ateşte kapağı kapalı halde pişirilir. ( yıkanan ciğerlerin üzerindeki su yeterli, kendi de su salacaktır )

Suyunu çektiğinde yağ ilave edilir.

Yağ ile kızarmaya başlayan ciğerlere tercihe göre tuz, karabiber, kekik ve kimyonu ilave edilir.

Ocaktan almaya yakın 1 yemek kaşığı un ciğerlerin üzerine serpilir karıştırılır.

2-3 dakika un kokusu geçmesi için kavrulur ve ocak söndürülür.

Kuru soğanlar piyazlık doğranır ve elle ovulur.

Ciğerlere eklenir.

Servis tabağına alınır.

Doğranmış maydanoz ile süslenir, afiyet olsun.