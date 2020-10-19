MasterChef soğuk sandviç nasıl yapılır? En lezzetli, en kolay soğuk sandviç tarifleri!

Damak tadınıza göre şekillenebilen, pratik ve lezzetli soğuk sandviçler günün kurtarıcısıdır. Peki, İster kahvaltıda ister öğle arasında kolaylıkla yapılan ve oldukça lezzetli soğuk sandviç nasıl yapılır? MasterChef soğuk sandviç tarifleri! En kolay ve lezzetli sandviç tarifleri!

MASTERCHEF SOĞUK SANDVİÇ TARİFLERİ!

JAMBONLU SOĞUK SANDVİÇ

Malzemeler;

1 avuç maydanoz yaprağı

2 adet domates

4 adet küçük sandviç ekmeği

4 adet hindi jambon

4 yemek kaşığı mayonez

4 yemek kaşığı hardal

4 adet dilimlenmiş kaşar peyniri

4 adet marul yaprağı

Yapılışı;

Küçük sandviç ekmeğinin arasına mayonez ve hardalı karıştırıp sürün. Jambonları yerleştirin. Domatesi halka şeklinde kesip jambonların üzerine koyun. Kaşar peynirini istediğiniz şekilde kesin. Domateslerin üzerine dizin. Marul yaprağı ve kıyılmış maydanozla süsleyin.



KÖZLENMİŞ PATLICANLI SOĞUK SANDVİÇ

Malzemeler;

Patlıcan

Kırmızı biber

Zeytinyağı

Biberiye

Sarımsak

Dil Peyniri

Pesto sos

Yapılışı;

Ekmeklerinizi kızartın. Patlıcanları ve kırmızı biberleri dilimleyip ızgaraya koyun. Kızardıktan sonra zeytinyağı, biberiye ve sarımsakla hazırladığınız sosu üzerinde gezdirin. Ekmeğinizin üzerine önce kırmızı biberleri koyup üzerine dil peynirlerini dizin. Daha sonra patlıcanları koyun ve üzerine pesto sos sürüp kapatın. Afiyet olsun!

TON BALIKLI SANDVİÇ

Malzemeler;

1 adet çiabata ekmeği

1 paket ton balığı

1 adet kırmızı soğan

2 yemek kaşığı tartar sos

1 yemek kaşığı krema

2 yaprak marul

1/4 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı toz paprika

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

Yapılışı;

Kırmızı soğanı yuvarlak yuvarlak kesin.

Zeytinyağını tavada kızdırın ve soğanları çerisine atın. Sadece yumuşayana kadar hızlıca soteleyerek pişirin.

Ateşten almaya yakın üzerine balzamik sirke gezdirin ve şöyle bir çevirip kenara alın.

Tartar sos, krema ve incecik kıyılmış marulları birbirleriyle iyice karıştırın.

Çiabata ekmeğini ortadan ikiye yarın. Önce sos karışımından bolca sürün.

Sonra ton balığını yerleştirin ve üzerine tuz, karabiber ve paprika serpin.

Son olarak da hafif sotelediğiniz kırmızı soğanları en üste koyun.