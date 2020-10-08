Masterchef Sefa'ya ne oldu? Masterchef dokunulmazlık oyununda Sefa sakatlandı mı?

Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mavi takımın 4-1 kazanmasıyla kırmızı takım kendi arasında eleme adayları belirlemek için dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki yarışma esnasında Sefa'ya ne oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA SEFA'YA NE OLDU?

Kırmızı takımın dokunulmazlık oyunu sırasında Sefa'nın blenderı takıldı. Blenderı kontrol etmek için eliyle blenderı kontrol eden Sefa yürekleri ağza getirdi.

Sefa dokunulmazlık oyununda blenderı kontrol ederken parmağını yaraladı. Sefa'ya ilk müdahale stüdyodaki sağlıkçılar tarafından yapıldı. Şuanda ciddi bir sorun yok. Sefa yarışmaya kaldığı yerden devam etmektedir.