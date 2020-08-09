MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Sedat, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Sedat hakkında MasterChef Sedat kimdir, MasterChef Sedat Tuncer kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Sedat kimdir?

MASTERCHEF SEDAT KİMDİR?

Sedat Tuncer, 32 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Kastamonulu olan yarışmacı, özel bir catering firmasında aşçılık yapıyor. 13 yıldır yaptığı aşçılık mesleğini çok sevdiğini söyleyen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı bilgisi olduğunu açıkladı.