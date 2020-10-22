5 çayı lezzetleri arasında hem pratik hem de lezzet olarak ekler ve sakallı sandviç lezzetleri ilk sırada yer almaktadır. MasterChef sakallı sandviç nasıl yapılır? MasterChef ekler nasıl yapılır? En lezzetli ve pratik sakallı sandviç ve ekler tarifi!

MASTERCHEF SAKALLI SANDVİÇ TARİFİ!

Hamur için Malzemeler



1 su bardağı ılık süt

1.5 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı kuru maya

4 su bardağı un + ½ su bardağı yoğurmak için

Tuz

½ su bardağı sıvı yağ

½ su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

İçi için Malzemeler

6 yemek kaşığı krem peynir

150 gr. rende beyaz peynir

Üzeri için Malzemeler

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı su

Uçları için Malzemeler

½ bağ maydanoz – ince kıyılmış

1 su bardağı taze kaşar peyniri – rende

Yapılışı;

Hamur için; sütü bir kapta ılıtın, bir kaseye kuru maya, ve şekeri koyup ılık sütü üzerine dökün ve 5-6 dakika mayanın aktive olmasını bekleyin.

Ayrı bir kaba un, sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı ekleyin üzerine mayalı karışımı dökün ve çatalla karıştırın yavaşça kenarlardan tuz ilave edin. pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurun. Aynı kaba yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar zeytin yağı döküp yayın hamuru içine koyun ve streçle iyice kapatıp 30 dakika mayalandırın.

Hamur mayalanınca yoğurarak havasını alın ve ceviz büyüklüğünde toplar yapıp fırın tepsinize dizin tekrar üzerini streçleyin ve 10 dakika kadar mayalandırın.

Hamur mayalanınca bir kasede yumurta sarısı ve suyu çırğıp fırça yardımı ile hamur toplarının üzerine sürün. 180 derce önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakik pişirin.

Pişen sandviçleri soğumaya bırakın.

Bir kasede krem peynir ve beyaz peyniri karıştırın.

Ayrı bir kasede de maydanoz ve kaşar peynirini karıştırın.

Soğuyan sandviçleri enlemesine ortadan ikiye bölün arsına beyaz peynirli karışlımdan bolca sürün ve son olarak uçlarını maydanozlu kaşar peyniri ile kaplayın.

MASTERCHEF EKLER NASIL YAPILIR?

Hamuru için :

100 gr tereyağ,

1 su bardağı su,

1,5 su bardağı un,

3 yumurta,

2 paket vanilya,

1 tatlı kaşığı kaşığı şeker,

1 çimdik tuz.

Kreması için :

2 yemek kaşığı un,

2 yemek kaşığı nişasta,

1 yumurta,

4 yemek kaşığı şeker,

1 paket vanilya,

2 su bardağı süt.

Çikolata sosu için :

80 gr çikolata,

1 yemek kaşığı krema,

1 silme yemek kaşığı tereyağı.

Yapılışı;

Su ve tereyağını ocağa alıp tereyağ eriyene kadar kısık ateşte karıştırın,

Şekeri ekleyip karıştırın,

Şu kaynamadan tuz ve unu katıp hızlıca karıştırın ve pürüzsüz bir hamur elde edin,

Hamur kendini toplayana kadar karıştırarak pişirin,

Ateşten alıp soğuttuktan sonra içine yumurtaları teker teker kırıp iyice çırpın (bir yumurtayı kırıp hamur tekrar katılaşana kadar çırpın, ardından 2. yumurtayı kırıp iyice çırpın, en son 3. yumurtayı da kırıp hamur koyulaşana kadar çırpın, varsa mikser tercih edin),

En son vanilyayı da ekleyip 10-15 dakika dinlendirin,

Hamur torbası yardımıyla yağlı kağıt serilmiş tepsiye ince uzun parçalar şeklinde sıkın,

180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin,

Fırını kapatıp ılıyana kadar fırından çıkarmayın.

Kreması için süt dışındaki tüm malzemeleri karıştırın ve sütü ekleyip iyice çırpın,

Kısık ateşte kaynayıp koyulaşana kadar pişirin,

Çikolata sosu için krema ve tereyağını bir sos tenceresinde ısıtın,

Ufak parçalara böldüğünüz çikolatayı da ekleyin ve karıştırarak eritin,

Krema ılınınca fırından çıkardığınız kurabiyeleri yandan kesip açın,

İçlerini kremayla doldurun,

Üzerlerine çikolata sosu döküp dolapta 1-2 saat dinlendirin.