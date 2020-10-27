Masterchef neden 4 kişi yarışıyor? 27 Ekim dokunulmazlık oyununda neden 4 kişi var?

Masterchef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün iki takım haftanın 1. dokunulmazlık oyununda karşılaşıyor. Günün menüsü ise çorbalar. Peki çorbalarda hangi yemekler yapılacak? 5 farklı ürün nedir? Tüm isimleri sizlerle...

MASTERCHEF NEDEN 4 KİŞİ YARIŞIYOR?

Bugün yapılacak yemekleri dışarı çıkan yarışmacılar değerlendirecek. Hangi yemek yapıldığını bilmeyecekler ve gözleri bağlı olacak.

Yarışmacılardan 5 adet yemek istenecek. 4 kişi oy verecek. Yani toplam 20 oy kullanılacak.

Mavi takımdan tadım yapacak 2 kişi : Uğur - Sefa

Kırmızı takımdan tadım yapacak 2 kişi : Serhat - Emir