Masterchef mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kim? 26 Ekim yeni mavi takım ve yeni kırmızı takım kadrosunda kimler olacak?
27.10.2020 00:30 | Güncelleme: 27.10.2020 00:34
Masterchef'de bugün 26 Ekim Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Mavi takımdan Özgül ve kırmızı takımdan Tanya İzmir bomba tatlısı ile kapıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Yeni mavi takım kimlerden oluşuyor? Kırmızı takımda kimler olacak? Tüm detaylar yazımızda...
Masterchef'te haftanın düello oyunu bugün oynandı. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu açıklandı. Peki 26 Ekim düelloyu kim kazandı? Özgül mü? Tanya mı? Yemeğin adı neydi?
26 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?
Masterchef bugün kaptanlık oyununu kazanan Özgül oldu. Özül kırmızı takım kaptanı için Tanya'yı belirledi. İki takım kaptanı mavi ve kırmızı takım kadrosunu oluşturdular.
Mavi takım kaptanı: Özgül
Kırmızı takım kaptanı: Tanya
MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? ÖZGÜL MÜ? TANYA MI?
Masterchef yarışmasında bugün Eray ve Emir İzmir bomba tatlısı ile kaptanlık düellosunda kapıştı. Tatlılar yapıldı. Şefler tarafından en beğenilen tabak Tanya'nınki oldu. Buna göre kaptanlık düellosunu Tanya kazanmış oldu.
KAZANAN : TANYA
YENİ MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Özgül
Esra
Uğur
Ayyüce
Eray
Sefa
YENİ KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Tanya
Barbaros
Serhat
Furkan
Emir
Ebru