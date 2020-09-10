Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı? 10 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

MasterChef'te bugün MasterClass oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar özel yemekleri yapmaya çalışarak MasterClass'ı kazanmayaçalıştı. Peki, 10 Eylül Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te MasterClass'ı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 10 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı?

10 EYLÜL MASTERCHEF MASTERCLASS OYUNU'NU KİM TAKIM KAZANDI?

Masterchef MasterClass Oyunu'nu henüz sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.



MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER

1. Duygu

2. Furkan

3. Ebru

4. Ayyüce

10 EYLÜL MASTERCHEF'TE HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

1-KADAYIFLI KARİDES TARİFİ

Malzemeler:

100 ml zeytinyağı

3 diş sarımsak

125 ml beyaz özel içecek

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

50 ml soya sosu

500gr kabukları ayıklanmış ama kuyrukları bırakılmış karides

250 gr tel kadayıfı

Marine için sos

KADAYIFLI KARİDES NASIL YAPILIR?

Zeytinyağını, soya sosunu, özel içecek, sarımsağı, pul biberi karıştırıp karidesleri bunda en az 3 saat marine edin. Çiğ tel kadayıfını tek tek karideslerin etrafına sarın. Yağlı fırın tepsisine dizip 200 derecede ısıtılmış fırında kadayıflar kızarana dek 30-45 dakika pişirin.

2-FIRINDA ISTAKOZ KUYRUĞU TARİFİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı tereyağı, limon suyu, paprika, 4 adet ıstakoz kuyruğu, 2 diş sarımsak, tuz ve karabiber

FIRINDA ISTAKOZ KUYRUĞU YAPILIŞI

Istakoz kuyrukları keskin bir bıçak veya mutfak makası kullanılarak kuyruğun başladığı yere kadar kesilir. Kabuğu iki tarafından tutularak yavaş bir şekilde açın. Istakoz eti tek bir parça halinde dikkatli bir şekilde kabuğundan çıkartmaya dikkat edin. Kuyruk kısmından kabuğa bağlı kalacak şekilde kabuğun üzerine yerleştirin.

Istakozu eti iki taraftan yana doğru açı, kirliyse temizleyin. Istakozları fırın tepsisine yerleştirin. Bir kasede eritilen tereyağı, rende sarımsak, limon suyu, paprika, tuz ve karabiberi karıştırın. Karışımı ıstakozların üzerine sürün. Istakozları yüksek derecedeki fırında 10 dakika boyunca pişirin.

3-NYOKİ TARİFİ

Malzemeler: Hamuru için; Yaklaşık 3 su bardağı kadar un, 2 çay kaşığı tuz, 2 tane orta boy haşlanmış patates,

Üzeri için; 200 gr kıyma, tuz, karabiber, pul biber, çok az sıvı yağ, maydanoz, 1 diş rendelenmiş sarımsak, haşlamak için sıcak su, 3 orta boy domates rendesi, 2 tane sivri biber, 1 tane orta boy kuru soğan,

NYOKİ (GNOCCİ) NASIL YAPILIR?

2 adet patatesi haşlayıprendeleyin ve soğumaya bırakın. Patateslerin soğuk ve kuru olması gerekiyor.

Daha sonra tuzunu ekleyip unu kontrollü bir şekilde dökerek mantı hamuru şeklinde bir hamur elde edin. Hamur çok yumuşak veya çok sert olmamalı.

Az miktar sıvı yağda kıyma ve soğanı kavurun ve üzerine domates rendesini ekleyin. Sarımsak ve baharatlarını da ekleyip maydanozu da ilave edin.

Böylece yumurtasız melemen şeklinde bir harç hazırlamış olacaksınız.

Dinlenmiş hamuru tezgaha alın. 1 cm kalınlıkta uzun şeritler halinde kesin.

Ardından küçük karelere bölün. Minik karelere çatalın üzerinden yuvarlayıp şekil verin. Her bir minik kareyi çatalın üzerinden yuvarlayıp şekil verin ve bol suda makarna haşlar gibi 5 dk kadar haşlayın.

Sonra altını kapatın ve içine 1 su bardağı soğuk su dökün.Bir müddet dinlendirin ve servis tabağına alın. Üzerine kıymalı harçtan gezdirip servis edin