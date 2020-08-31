MasterChef kim elendi? MasterChef eleme turunda kim elendi? Masterchef 30 Ağustos elenen isim belli oldu

2. turda için mücadele eden isimler arasında Uğur, Gülşah ve Berk yer aldı. Peki 2020 MasterChef yarışmasına kim veda etti?

30 AĞUSTOS MASTERCHEF YARIŞMASINDAN ELENEN İSİM

Zorlu bir haftayı geride bırakan yarışmacılar son olarak perde pilavı tarifi ile hünerlerini sergiledi. Uğur, Gülşah ve Berk arasında yaşana rekabette elenen isim Berk oldu.

MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR?

10 Ekim 1992'de doğan Gülşah Suna, Üsküdar'da dünyaya gelmiştir. Terazi burcu olduğunu söyleyen Gülşah Suna, tek çocuktur.

İlkokul eğitimine Hezarfen Ahmet Çelebi'de başlayıp ailesinin işi nedeniyle Kartal/Uğurmumcu'ya taşınan Gülşah, üniversite eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi'nde MYO Atçılık ve Antrenörlüğü üzerine almış; üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye'de belli hipodromlarda antrenörlük yapmasının ardından Pegasus Havayolları'nda 4 yıl yer işletme hostesi olarak çalışmıştır.

MASTERCHEF BERK KİMDİR?

20 yaşındaki Berk İlter, yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. 13 yaşında bu mesleğe karar verdiğini ifade eden Berk, Etiler Turizm Otelcilik ve Anadolu Meslek Lisesi'ni seçerek eğitimine bu yolda bir yön vermiş; dört yıllık lise eğitimi süresince iki farklı yerde staj yaparak tecrübe edinmiştir. 15 yaşına geldiğinde Rennassaince Bosphorus Hotel'de, 16 yaşında Fransa'nın Lyon bölgesinde Michelin yıldızlı bir restoranda çalışan Berk İlter, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye okumak için İsviçre'ye gitmeye karar vermiştir. Burada iyi eğitimler alıp Türkiye'ye dönmüştür.