Dün akşam yeni bölümü ile izleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkye'de eleme heyecanı yaşandı. MasterChef kim elendi? MasterChef'e kim veda etti? 23 Ağustos Pazar günü MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e kim katıldı?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Tv8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye 2020'de heyecan devam ediyor. MasterChef'te bu akşam eleme gecesi nefesleri kesti. İlk eleme oyununun birinci turu sonunda 6 isimden 3 isim elenmekten kurtulurken, 3 isim ise eleme oyunu oynadı. İkinci eleme oyununda karşı karşıya gelen 3 isimden MasterChef 2020'ye veda eden isim Sedat oldu.

MASTERCHEF FORMATI NASIL?

Somer Şef yeni eleme sistemini şu ifadelerle açıkladı: Bu sene başlattığımız uygulamayla eleme finali iki etaplı olacak. Şu anda oynayacağınız ilk etapta 6 arkadaştan en az başarılı olan 3 arkadaşımız bir final daha oynayacak ve orada da en az başarılı olan arkadaşımız malesef MasterChef 2020'ye veda eden ilk arkadaşımız olacak. İlk etabımız bireysel yaratıcılık etabı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM KAZANDI?

MasterChef'in bu akşamki yeni bölümünde ilk eleme oyunu ardından en az başarılı olan 3 isim ikinci eleme oyununu oynamak zorunda kaldı. Eleme turunun ilk etabında Eray, Duygu, Ayyüce kazanan isimler oldu ve bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. İkinci eleme oyunu için ise Esra, Celal ve Sedat seçildi.

MASTERCHEF'E KİM KATILDI?

MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekrana gelecek olan 35. bölümde yarışmacılar kaptanlık oyunu için mücadele edecek. Sedat'ın elenmesinin ardından 15 kişi kalan yarışmacılara eski yarışmacılardan Sefa Okyay Kılıç yarışmaya dahil oluyor. En iyi ıslak hamburgeri yapmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan bir kişi kırmızı takımın kaptanı olacak.