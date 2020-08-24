MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Kırmızı takım kaptanı kim seçildi?

MasterChef'in yayımlanan son bölümünde kaptanlık oyunu gerçekleştirildi. Jüri, 40 dakika içinde 16 yarışmacıdan 8 adet ıslak hamburger yapmalarını istedi. MasterChef adaylarından istenen ıslak hamburgerin normal tariften farkı, galeta unu yerine ekmek içi ile yapılıyor olması. MasterChef takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

24 Ağustos akşamı sevenleri karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2020'de 16 yarışmacı kaptanlık için ter döktü. Jüri, yarışmacılardan 8 adet ıslak hamburger istedi. Mavi takım kaptanlığı için mücadele eden yarışmacılardan en iyi 8 ıslak hamburgeri yapan kaptan olacak.

Jürinin 16 yarışmacı arasından seçtiği 5 isimden ilk yerine geçen Berk, ikinci Duygu, üçüncü Furkan oldu. Mavi kaptanın kaptanı olarak seçilen isim ise Uğur oldu. Takıma aldığı isimler; Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce, Eray.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Islak hamburgeri en iyi yapan ve mavi takım kaptanı seçilen Uğur, kırmızı takım kaptanı olarak da Özgül'ü ilan etti. İlk kez kaptanlık yapacak Özgül ise takımına; Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal ve Sefa'yı aldı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Pazar akşamı düzenlenen eleme oyunu ile yarışmaya veda eden isim Sedat olmuştu. Celal, Esra ve Sedat'ın son üçe kaldığı oyunda Somer Şef tarafından üç isme verilen yemek Ciğer Sarma oldu.

Ciğer Sama için 40 dakika süre verildi. En güzel yemeği yapan ve yoluna devam eden ilk isim Celal olurken ikinci isim ise Esra şeklinde açıklandı. MasterChef 2020'ye ilk veda eden isim ise Sedat oldu.