Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 5 Ekim Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri kaptanlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi kaptanlığı kazanacak. Peki, MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim? Mavi takım kaptanı kim? 5 Ekim Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı?

5 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

5 Ekim Pazartesi günü Masterchef'te kaptanlık oyunu oynanacak. Henü yarışma başlamadı. Detayları ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz...

Mavi takım kaptanı:

Kırmızı takım kaptanı:

Mavi Takım kadrosu:

Henüz açıklanmadı.

Kırmızı Takım kadrosu:

Henüz açıklanmadı.