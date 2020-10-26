Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 26 Ekim Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri ile kaptanlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi kaptanlığı kazanacak. Peki, MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim? Mavi takım kaptanı kim? 26 Ekim Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı?

26 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU YEMEĞİ NEDİR?

Masterchef'te bugün kaptanlık oyunu için Kayseri yağlaması yemeği yapıldı. Yarışmacılardan 8 adet yağlama yapılması istenildi.

26 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununu oynandı ve yemekler tadılmaya başlandı. Kaptanlığı kazanan isim Özgüloldu. Mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacı rakip olarak kırmızı takım kaptanını kendisi belirleyecek.Takipte kalabilirsiniz...

Mavi takım kaptanı:Özgül

Kırmızı takım kaptanı: Tanya

MAVİ TAKIM KADROSU

Barbaros, Özgül, Esra, Uğur, Ayyüce, Eray

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Tanya, Serhat, Furkan, Emir, Ebru, Sefa