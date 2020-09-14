Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 14 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

MasterChef'te bugün kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak kaptanlığı almaya çalıştı. Peki, 14 Eylül Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

14 EYLÜL MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyununu henüz sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.