Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 12 Ekim Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?
12.10.2020 21:41 | Güncelleme: 12.10.2020 22:59
MasterChef'te bugün kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak kaptanlığı almaya çalıştı. Peki, 12 Ekim Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?
MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri kaptanlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi kaptanlığı kazanacak. Peki, MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim? Mavi takım kaptanı kim? 12 Ekim Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı?
12 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?
Bugün Masterchef Türkiye yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyunu sonrasında şeflerin seçtiği en iyi tabak Uğur'unki oldu. Yani mavi takım kaptanı Uğur seçildi. Uğur kırmızı takım için Sefa'yı kaptan seçti.
Mavi takım kaptanı: Uğur
Kırmızı takım kaptanı: Sefa
MAVİ TAKIM KADROSU
Mavi takım kaptanı Uğur oldu.
Uğur
Furkan
Esra
Emir
Berker
Tanya
Ebru
KIRMIZI TAKIM KADROSU
Kırmızı takım kaptanı Sefa oldu.
Sefa
Serhat
Barbaros
Eray
Özgül
Ayyüce
Didem