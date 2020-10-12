Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 12 Ekim Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri kaptanlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi kaptanlığı kazanacak. Peki, MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim? Mavi takım kaptanı kim? 12 Ekim Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı?

12 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Bugün Masterchef Türkiye yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyunu sonrasında şeflerin seçtiği en iyi tabak Uğur'unki oldu. Yani mavi takım kaptanı Uğur seçildi. Uğur kırmızı takım için Sefa'yı kaptan seçti.

Mavi takım kaptanı: Uğur

Kırmızı takım kaptanı: Sefa

MAVİ TAKIM KADROSU

Mavi takım kaptanı Uğur oldu.

Uğur

Furkan

Esra

Emir

Berker

Tanya

Ebru

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Kırmızı takım kaptanı Sefa oldu.

Sefa

Serhat

Barbaros

Eray

Özgül

Ayyüce

Didem