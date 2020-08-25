MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Uğur mu, Özgül mü? Kaptanlık düellosu ödülü ne?

MasterChef kaptanlık düellosunda, jürinin verdiği yemeği en iyi yapan kaptan, sonraki oyun için takımına 5 dakika kazandırmış olacak. Mehmet Şef'in tarifiyle yapılan ve iki kaptandan da istenen yemeği başarılı şekilde yapan iki yarışmacıdan biri ödülün sahibi olacak. Kaptanlık düellosunu Uğur mu, Özgül mü kazandı?

KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'nin ilk kaptanlık düellosu Uğur ile Özgül arasında yaşandı. Mehmet Şef'in yaptığı somon carpaccio tarifini en iyi yapmaya çalışan iki isimden biri düelloyu kazandı.

Uğur ile Özgül'ün yemeklerinin başarılı olduğunu belirten Mehmet Şef, iki tabak arasında büyük benzerlik olduğunu ifade etti. Jüri, iki ismin yaptığı yemeği tadımının ardından kaptanlık düellosunu kazanan isim olarak açıkladığı yarışmacı Özgül oldu.

KAPTANLIK DÜELLOSU 24 AĞUSTOS ÖDÜLÜ NE OLDU?

Islak hamburgeri eksiksiz şekilde yapan ve mavi takım kaptanlığını elde eden isim Uğur oldu. Uğur'un ise kırmızı takım kaptanı olarak karşısında görmek istediği kişi Özgül oldu.

24 Ağustos'ta gerçekleşen ilk kaptanlık oyununda böylelikle Uğur ve Özgül karşı karşıya geldi. Carpaccio yapan iki yarışmacıdan kazanan takım kaptanı, sonraki oyun için takımına artı 5 dakika kazandırmış oldu. Düelloyu kazanan kaptan ve takımı sonraki takım oyununda 5 dakika fazla mutfakta durabilecek.