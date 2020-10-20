Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 19 Ekim Pazartesi düellosunu kim kazandı? Eray mı? Emir mi?

Masterchef'te haftanın düello oyunu bugün oynandı. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu açıklandı. Peki 19 Ekim düelloyu kim kazandı? Eray mı Emir mi? Yemeğin adı neydi?

MASTERCHEF 19 EKİM KAPTANLIK DÜELLOSUNDAKİ YEMEĞİN ADI NEYDİ?

Masterchef şefleri düello için ton balıklı makarna yapılmasını istedi. Eray ve Emir ton balıklı makarnayı en iyi şekilde yapmak için birbirleriyle kapıştı.

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? ERAY MI? EMİR Mİ?

Masterchef yarışmasında bugün Eray ve Emir ton balıklı makarna ile kaptanlık düellosunda kapıştı. Yemekler yapıldı. Ama Şefler ikisinin de tabaklarını fazla beğenmediler, kötü buldular. Lakin sonuç itibariyle kaptanlık düellosunu kazanan isim Eray oldu.

KAZANAN : ERAY

MASTERCHEF 19 EKİM DÜELLO ÖDÜLÜ NE?

Buna göre düelloyu kazanan kaptan rakip takımdan istediği bir oyuncuyu kendi takımındaki bir kişiyle takas etme hakkı kazandı. Eray rakip takımdan Barbaros'u kendi takımına aldı ve kendi takımındaki Ebru'yu karşıya yolladı. Böylelikle takımlar değişmiş oldu ve belli oldu.

19 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Bugün Masterchef Türkiye yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyunu sonrasında şeflerin seçtiği en iyi tabak Eray'ınki oldu. Yani mavi takım kaptanı Eray seçildi. Eray kırmızı takım için Emir'i kaptan seçti.

Mavi takım kaptanı: Eray

Kırmızı takım kaptanı: Emir

YENİ MAVİ TAKIM KADROSU

Eray

Barbaros

Furkan

Serhat

Uğur

Esra

Ayyüce

YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU

Emir

Ebru

Berker

Özgül

Sefa

Tanya