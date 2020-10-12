Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 12 Ekim Pazartesi etli lahana sarması düellosunu kim kazandı? Uğur mu? Sefa mı?

Masterchef'te haftanın düello oyunu bugün oynandı. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu açıklandı. Peki 12 Ekim düelloyu kim kazandı? Uğur mu Sefa mı? Yemeğin adı neydi?

MASTERCHEF 12 EKİM KAPTANLIK DÜELLOSUNDAKİ YEMEĞİN ADI NEYDİ?

Masterchef şefleri düello için etli lahana sarması yapılmasını istedi. Uğur ve Sefa etli lahana sarmasını en iyi şekilde yapmak için birbirleriyle kapıştı.

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? UĞUR MU? SEFA MI?

Masterchef yarışmasında bugün Uğur ve Sefa etli lahana sarması ile kaptanlık düellosunda kapıştı. Yemekler yapıldı. Şefler ikisinin de sarmasını beğendiler. Kaptanlık düellosunu kazanan isim ise Uğur oldu.

KAZANAN : UĞUR

12 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununu Uğur kazandı. Kırmızı takım kaptanı olarak Sefa'yı belirledi.

Mavi takım kaptanı: Uğur

Kırmızı takım kaptanı: Sefa

Ek olarak ikili arasındaki kaptanlık düellosunu da Uğur kazandı.

MASTERCHEF 12 EKİM MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Mavi Takım kadrosu:

Uğur

Furkan

Esra

Emir

Berker

Tanya

Ebru

Kırmızı Takım kadrosu:

Sefa

Serhat

Barbaros

Eray

Özgül

Ayyüce

Didem