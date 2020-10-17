MasterChef höşmerim tarifi! En kolay Höşmerim tarifi! Höşmerim nasıl yapılır?

Peynir helvası ya da Peynir tatlısı olarak da bilinen höşmerim tatlısı nasıl yapılır? MasterChef höşmerim nasıl yapılır? En kolay, lezzetli höşmerim tarifi!

MASTERCHEF HÖŞMERİM NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 kg çiğ süt

1 çay kaşığı peynir mayası

1 su bardağı irmik

3,5 su bardağı şeker

1 yumurta sarısı (zarı alınmış)

Höşmerim yapılışı;

Çiğ sütü inek memesinden çıkmış sıcaklıkta olacak şekilde içine peynir mayasını katıyoruz.

Daha sonra 5 dk bekliyoruz.

İçine irmikle şekeri bir kapta karıştırıp içine katıyoruz.

Yumurta sarısını da koyduktan sonra ateşe koyuyoruz.Sürekli karıştırıyoruz ki dibi tutmasın.

Kaynamaya başlayınca 15 dk.daha kaynatıp kapatıyoruz.

İkramlıklara koyuyoruz, isterseniz soğuduktan sonra üzerine Hindistan cevizi koyabilirsiniz. (derin bir tencerede yaparsanız fokurdarken sıçramasını önlersiniz) Afiyet olsun.