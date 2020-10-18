Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı? Masterchef eleme potasında kimler var? 18 Ekim Masterchef kim elendi?

MasterChef'te bugün bir isim daha programa veda edecek. Mavi takım ve kırmızı takımdan toplam 6 isim eleme potasına girdi ve yapacağı yemeklerle yarışacak olan 6 isimden biri elenecek. 6 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Eleme potasında bu hafta 6 isim var. Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya elenmemek için yarışıyor.

Emir 1. oldu. En başarılı tabak şeflerin seçimiyle Emir'inki seçildi.

İlk 3 isim şu şekilde:

1. isim : Emir

2. isim : Uğur

3. isim : Esra

Buna göre bu 3 isim dışındakiler son dokunulmazlık oyunu oynayacak. Ardından aralarından bir kişi yarışmaya veda edecek.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'te 3 eleme adayı açıklandı. Şeflerin seçimine göre Didem, Özgül ve Tanya son eleme adayları seçildi. Buna göre bu üçlü isim kendi aralarında haftanın son dokunulmazlık oyununu oynayacak.