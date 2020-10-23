Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme adayları kim oldu? 22 Ekim Perşembe Masterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'te bugün Somer Şef'in Rogan Josh yemeği ile dokunulmazlık oynandı. Peki bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? 22 Ekim Perşembe dokunulmazlığı kim aldı? 3. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugün 2 takım kıyasıya mücadele etti. Şeflerin verdiği oylama sonucunda mavi takım 4-3 kazandı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER?

Masterchef 22 Ekim bireysel dokunulmazlığı kırmızı takım oynadı. Bireysel dokunulmazlığı Ebru kazandı.

Ebru 3. eleme adayı olarak Tanya'nın ismini verdi. Ardından takım içerisinde yapılan oylamada 4. eleme adayı ise kırmızı takım kaptanı Emir seçildi.

BUNA GÖRE HAFTANIN TÜM ELEME ADAYLARI

1. eleme adayı : Berker

2. eleme adayı : Sefa

3. eleme adayı : Tanya

4. eleme adayı : Emir