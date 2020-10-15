Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 15 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF 15 EKİM PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda şefler ispanyol menüsü ile 5 çeşit yemek yapılmasını istedi.

15 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün 2 takım kıyasıya mücadele etti. Kırmızı takım 3-2 mavi takımı yendi.

İSPANYOL YEMEK ÇEŞİTLERİ NELER OLACAK?

Soğuk Tapas

Sıcak Tapas

Paella

Ana yemek

Tatlı

YARIŞMACILAR VE KAZANANLAR

Soğuk Tapas kazanan takım : Mavi takım

Sıcak Tapas kazanan : Mavi takım

Paella kazanan : Kırmızı takım

Ana yemekte kazanan : Kırmızı takım

Tatlıda kazanan : Kırmızı takım

SONUÇ

MAVİ TAKIM : 2

KIRMIZI TAKIM : 3

Buna göre 2. dokunulmazlığı kırmızı takım kazanmıştır.

MAVİ TAKIM KADROSU

Uğur, Furkan, Esra, Emir, Berker, Tanya, Ebru

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Sefa, Serhat, Barbaros, Eray, Özgül, Ayyüce, Didem