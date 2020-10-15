Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Şefler İspanyol yemeklerinden 5 çeşit yemek çıkartılmasını istedi. Peki Masterchef ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı?
MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 15 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?
MASTERCHEF 15 EKİM PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?
Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda şefler ispanyol menüsü ile 5 çeşit yemek yapılmasını istedi.
15 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?
Bugün 2 takım kıyasıya mücadele etti. Kırmızı takım 3-2 mavi takımı yendi.
İSPANYOL YEMEK ÇEŞİTLERİ NELER OLACAK?
Soğuk Tapas
Sıcak Tapas
Paella
Ana yemek
Tatlı
YARIŞMACILAR VE KAZANANLAR
Soğuk Tapas kazanan takım : Mavi takım
Sıcak Tapas kazanan : Mavi takım
Paella kazanan : Kırmızı takım
Ana yemekte kazanan : Kırmızı takım
Tatlıda kazanan : Kırmızı takım
SONUÇ
MAVİ TAKIM : 2
KIRMIZI TAKIM : 3
Buna göre 2. dokunulmazlığı kırmızı takım kazanmıştır.
MAVİ TAKIM KADROSU
Uğur, Furkan, Esra, Emir, Berker, Tanya, Ebru
KIRMIZI TAKIM KADROSU
Sefa, Serhat, Barbaros, Eray, Özgül, Ayyüce, Didem