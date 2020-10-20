Masterchef Eray takımına hangi oyuncuyu aldı? 19 Ekim Yeni takımlar belli oldu mu? Hangi oyuncu mavi takıma geldi? Hangisi rakibe gitti?

Masterchef'te haftanın düello oyunu bugün oynandı. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu açıklandı. Düelloyu Eray kazandı. Peki düello ödülü neydi? Eray kırmızı takımdan kendi takımına hangi oyuncuyu aldı?

MASTERCHEF 19 EKİM DÜELLO ÖDÜLÜ NE?

Şeflerin açıklamasına göre kaptanlık düello oyununu kazanan kişi rakip takımdan istediği bir oyuncuyu kendi takımına alabilecek ve kendi takımından bir kişiyi rakip takıma verebilecek. Yani yenen kaptanın 1 oyuncu takas hakkı olacak.

MASTERCHEF 19 EKİM DÜELLOYU KİM KAZANDI? TAKIMA ALDIĞI OYUNCU KİM?

Düelloyu Eray kazandı. Rakip takımdan Barbaros'u kendi takımına aldı. Kendi takımındaki Ebru'yu ise rakibe yolladı. Yani Barbaros-Ebru değişikliği oldu.

MAVİ TAKIMA GELEN OYUNCU : BARBAROS

KIRMIZI TAKIMA GİDEN OYUNCU : EBRU