Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef Dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef menüsü: antipasti, primi piatti, secondi, contorni ve dolci

MasterChef Türkiye bu akşam esnaf lokantası yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 9 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

9 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu henüz sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

9 EYLÜL MASTERCHEF'TE HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

MasterChef menüsü:

Antipasti

Primi piatti

Secondi

Contorni

Dolci

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER

1. Duygu

2. Furkan

3. Bugün belli olacak

4. Bugün belli olacak