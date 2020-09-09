Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef Dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef menüsü: antipasti, primi piatti, secondi, contorni ve dolci

MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel esnaf menüsü yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 9 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 9 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı?

09.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:01

MasterChef Türkiye bu akşam esnaf lokantası yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 9 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

İş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti
Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı

9 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu henüz sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

9 EYLÜL MASTERCHEF'TE HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

MasterChef menüsü:

Antipasti

Primi piatti

Secondi

Contorni

Dolci

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER

1. Duygu

2. Furkan

3. Bugün belli olacak

4. Bugün belli olacak