Masterchef Duygu elendi mi? 4 Ekim Masterchef elenen isim kim oldu?

MasterChef'te bugün bir isim daha programa veda edecek. Mavi takımdan 4 isim, kırmızı takımdan ise 2 isim elenme potasına girdi. Yapacağı yemeklerle yarışacak olan 6 isimden elenen kim olacak? 6 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

İlk turda patlıcan ile bir yemek üretilmesi istenen yarışmacılar, marketten yapmak istedikleri yemek için ürünleri aldı. İlk turdan geçemeyen isimler balık ekmek tarifi yaparak yarıştı.

MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM OLDU?

MasterChef'te bugün bir isim programa veda edecek. Kırmızı takımın yarıştığı bölümde, 2 tur düzenlendi. Bazı isimler elenmekten kurtulurken geriye kalan 3 isim ise yeniden mücadele etmeye devam etti.

3 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

Sefa, Didem ve Duygu'nun tabaklarını değerlendiren şefler ise kimin kalacağına karar verecek.

MASTERCHEF DUYGU ELENDİ Mİ?

Son turda Didem ve Sefa ile elenme potasında kalan Duygu'nun tabağında beğenilen ayrıntılar olmasına rağmen bazı eksiklikler bulundu. Didem veya Sefa'nın elenmesi durumunda Duygu bu hafta da eleme potasından çıkabilir.

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

Mutfağa girmesine neden olan olay, bundan on yıl önce evlendiği kişinin onu ilk haftada dolandırılmış. Daha sonra psikolojik yardım almak yerine mutfağa girmeye karar vermiş. Sonrasında profesyonel eğitimler almaya başlamış. Mutfağın ona terapi gibi geldiğini, mutfağa girdiği zaman inanılmaz mutlu olduğunu söyledi. Kötü bir şey yaşadığını ama bunun iyi bir şeye vesile olduğunu söyledi.

MASTERCHEF DUYGU DAHA ÖNCE ELEME POTASINA GİRMİŞTİ

Daha önce de eleme potasına giren Duygu, ilk kez son tura kalmıştı.

MASTERCHEF BALIK EKMEK TARİFİ

Birbirinden farklı katmanlardan oluşan balık ekmek tarifi için gerekli malzemeler aşağıdaki gibidir.

Soğan sorbe nasıl yapılır?

250 gr beyaz soğan.

100 gr krema

20 Gr yaprak jelatin

2 Gr Tuz

2 gr biber

Yeşil salata sosu nasıl yapılır?

2 adet yeşil kıvırcık

100 ml klorsuz su

50 ML zeytinyağı

Tuz

Palamut tartar nasıl yapılır?

250 Gr palamut

¼ limonun suyu

¼ portakalın suyu

20 Gr zeytinyağı

¼ bağ maydanoz

Ekmek püresi nasıl yapılır?

100 gr beyaz ekmek içi

5 Gr sarımsak

10 zeytinyağı

200 ml sebze suyu

Tuz

Beyaz biber

Şalgam sosu nasıl yapılır?

500 Gr şalgam suyu

5 Gr agar agar

BALIK EKMEK NASIL YAPILIR?

İlk olarak soğan sorbe yaparak başlıyoruz. Soğanları mirpua şeklinde doğrayalım, daha sonra zeytinyağı ekleyelim ve terleterek aromasını çıkaralım. 1 bardak su ekleyerek pişirmeye bırakalım, eriyen soğanları da blenderdan çekip püre haline getirelim ve verilen kremanın yarısını içine ekleyip sıcakken jelatini ekleyerek ince süzgeçten geçirerek kenara alalım.

Kremanın geri kalan yarısını çırpma teli yardımı ile kabartarak soğan sorbe karışımına ekleyelim ve dolapta +4 sıcaklıkta saklayalım...

İkinci aşama olarak yeşil salata sosuna geçelim. Burada blanch tekniğini kullanalım. Kıvırcık marulun yeşil yapraklarını kullanamayalım böylece renk açısından daha iyi sonuç elde edilir. 1lt suya yarım limon suyu sıkalım ve kaynatalım, daha sonra 5 saniye soğuk suya sokup çıkartalım ve blenderdan geçirelim. Blenderdan geçirdikten sonra biraz zeytinyağı ilavesi yapalım ve 4 dakika çekelim. Burada ne kadar çok çekilirse daha güzel renk alır. Tuzunu atarak lezzetlenmesini sağlayalım ve süzüp dolaba kaldıralım.

Ekmek sosu için elimizdeki ekmeklerimizi küçük parçalar haline getirin. Tavaya zeytinyağı dökün ve ısınan yağın içine doğradığımız sarımsakları atın. Zeytinyağında bir iki saniye çevirin ve ekmekleri ilave edin. 1 dakika soteleyin, çıtır olan ekmeklere elinizde sebze suyu varsa ekleyin. Macun haline gelene kadar karıştırın ve lezzetlendirin ve süzgeçte geçirerek pürüzsüz hale getirin sosumuz kenara alalım...

Şalgam sos yaparak tabağımızı zenginleştirebiliriz. Şalgam sos için yapmanız gereken Şalgam suyunu bir tencereye döküp glaze etmek ve agar agar veya jelatinle bağlamak.

Palamut tartar yapmak için çok taze bir palamut alıp temizleyip filetolarini çıkartmak. Daha sonra derisinden temizlemek, kılçıklarına dikkat etmek. Burada kılçıkları temizlediğinize kesinlikle emin olun!! Şimdi küpler halinde doğrayabiliriz ama dikkat edeceğiniz tek husus palamut çok yumuşak bir balıktır, çok hassas şekilde küp doğranmış olacaktır. Daha sonra limon suyu, biraz portakal suyu tuz, tane hardal, isterseniz balığın kendi derisini kurutup toz haline getirip içine de koyabilirsiniz! Tuz biber ilave edin dinlendirin. 5 dakika sonra tabaklara alabilirsiniz.

Tabaklama yaptıktan sonra sunuma hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun.