Masterchef Duygu elendi mi? 13 Eylül Masterchef elenen isim kim oldu?

MasterChef'te bugün bir isim daha programa veda edecek. Mavi takımdan 4 isim, kırmızı takımdan ise 2 isim elenme potasına girdi. Yapacağı yemeklerle yarışacak olan 6 isimden elenen kim olacak? 6 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

İlk turda patlıcan ile bir yemek üretilmesi istenen yarışmacılar, marketten yapmak istedikleri yemek için ürünleri aldı. İlk turdan geçemeyen isimler "Kesilmemiş deniz esintisi" adlı yemeği yaparak yarışacak.

MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM OLDU?

MasterChef'te bugün bir isim programa veda edecek. Kırmızı takımın yarıştığı bölümde, 2 tur düzenlendi. Bazı isimler elenmekten kurtulurken geriye kalan 3 isim ise yeniden mücadele etmeye devam etti.

3 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

Furkan eleme turunun birincisi olarak, bir hafta daha Masterchef'te kalmaya hak kazandı. Arem ve Duygu'nun tabaklarını değerlendiren şefler ise kimin kalacağına karar verecek.

MASTERCHEF DUYGU ELENDİ Mİ?

Son turda Arem ile elenme potasında kalan Duygu'nun tabağında beğenilen ayrıntılar olmasına rağmen bazı eksiklikler bulundu. Arem'in elenmesi ile Duygu bu hafta da elenme potasından çıkabildi.

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

Mutfağa girmesine neden olan olay, bundan on yıl önce evlendiği kişinin onu ilk haftada dolandırılmış. Daha sonra psikolojik yardım almak yerine mutfağa girmeye karar vermiş. Sonrasında profesyonel eğitimler almaya başlamış. Mutfağın ona terapi gibi geldiğini, mutfağa girdiği zaman inanılmaz mutlu olduğunu söyledi. Kötü bir şey yaşadığını ama bunun iyi bir şeye vesile olduğunu söyledi.

MASTERCHEF DUYGU DAHA ÖNCE ELEME POTASINA GİRMİŞTİ

Daha önce de eleme potasına giren Duygu, ilk kez son tura kalmıştı.

KESİLMEMİŞ DENİZ ESİNTİSİ NEDİR?

Danilo şefin eleme gecesinde son 3 yarışmacıdan çıkarmasını istediği tabaklardan en çok beğenilen Furkan'a aitti. Furkan hazırladığı kesilmemiş deniz esintisi tabağı ile eleme turunun birincisi oldu ve elenmekten kurtuldu.