Dün akşam MasterChef'te Mavi takım kaptanı Serhat ve Kırmızı takım kaptanı Barbaros karşıya gelmiş ve düelloyu Barbaros kazanmıştı. Bugün de Mavi takım ve Kırmızı takım takım düellosunda karşı karşıya geliyor v en güzel pilav tariflerini yapmaya çalışıyorlar. Peki, MasterChef düelloyu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım pilav düellosunu kim kazandı? Pilav düellosunda kim kiminle eşleşti?

MAVİ TAKIM – KIRMIZI TAKIM PİLAV DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım – Kırmızı takım pilav düellosu henüz sonuçlanmadı. Sonuçları öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

PİLAV DÜELLOSUNDA KİM KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Barbaros –Serhat

