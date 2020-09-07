Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 7 Eylül Pazartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? MasterC

MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 7 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

7 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu devam ediyor. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF'TE NE OLDU?

Geçen hafta yaşanan yarışmalar sonunda dün akşam MasterChef Gülşah ayrışmaya veda etti. Bugün İste daha önce elene yarışmacılardan MAsterChef Arem tekrar kadroya dahil oldu.