Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 7 Eylül Pazartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? MasterC
MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 7 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?
07.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:08
MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 7 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
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7 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef dokunulmazlık oyununu devam ediyor. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.
MASTERCHEF'TE NE OLDU?
Geçen hafta yaşanan yarışmalar sonunda dün akşam MasterChef Gülşah ayrışmaya veda etti. Bugün İste daha önce elene yarışmacılardan MAsterChef Arem tekrar kadroya dahil oldu.