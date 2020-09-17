Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 17 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en sıfır atık konseptli yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 17 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 17 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı?

17 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF'TE HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

Bugün, MasterChef'te sıfır atık konsepti yemekler yapılacak.