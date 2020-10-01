Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 1 Ekim Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 1 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

1 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu henüz oynanmadı ve sonuçlar açıklanmadı. Dokunulmazlık oynandıktan sonra kimin kazandığının bilgisini paylaşacağız.

MAVİ TAKIM

Serhat (Kaptan)

Özgül

Furkan

Eray

Tanya

Uğur

Sefa

Didem

KIRMIZI TAKIM

Emir

Esra

Duygu

Ayyüce

Berker

Ebru

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyunu henüz oynanmamıştır. Oynandıktan sonra detayları paylaşacağız. Takipte kalabilirsiniz.