Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 29 Eylül Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam Pilav tarifleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 29 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

29 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu henüz sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu sonucu henüz açıklanmadı.

ELEME ADAYLI KİM OLDU?

Eleme adayları henüz açıklanmadı.