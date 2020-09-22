Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 22 Eylül Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam Meksika yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 22 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

22 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu sonucu belli olduğunda sonucu sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

Mavi Takım:

Kaptan : Uğur

Furkan

Serhat

Barbaros

Tanya

Duygu

Sefa

Celal

Kırmızı Takım:

Kaptan : Emir

Esra

Berker

Özgül

Ayyüce

Eray

Ebru

Walison