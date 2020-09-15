Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?Masterchef eleme adayları kim oldu? 15 Eylül Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 15 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

15.09.2020 19:12 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:15

MasterChef Türkiye bu akşam Meksika yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 15 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

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5 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

Mavi Takım kaptanı: Furkan

Kırmızı takım kapanı : Selin

Mavi Takım:

Fukan

Emir

Serhat

Özgül

Esra

Duygu

Celal

Uğur

Kırmızı takım:

Selin

Barbaros

Berker

Ebru

Ayyüce

Sefa

Ebru

Eray