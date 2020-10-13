Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 13 Ekim Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye bu akşam Danilo Şef'in imza yemeği ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 13 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

13 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Takım yarışmasında Mavi takım kazanan taraf oldu ve Kırmızı takım yeniden bireyse dokunulmazlık oyunu oynadı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Ayyüce kazandı. Ayyüce eleme adayı olarak Didem'in ismini söyledi.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : AYYÜCE

ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı: Didem

2. eleme adayı: Özgül

1. eleme adayı Didem oldu. 2. eleme adayı da oylamanın sonucunda Özgül olmuştur.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLARI

Uğur ve Sefa'nın kaptanlığını yürütecekleri yeni haftada yeni takım üyeleri de belirlendi. Buna göre:

MAVİ TAKIM

Uğur

Furkan

Esra

Emir

Berker

Tanya

Ebru

KIRMIZI TAKIM

Sefa

Serhat

Barbaros

Eray

Özgül

Ayyüce

Didem