Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef Türkiye bu akşam Meksika yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 1 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?
01.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 01.09.2020 21:11
MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel Meksika yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 1 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
1 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunu şuanda devam etmektedir. Henüz dokunulmazlık oyunu sonuçlanmadı Sonuç açıklandığında dokunulmazlığı kazanan yarışmacıyı sayfamızdan öğrenebilirsiniz.