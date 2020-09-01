Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel Meksika yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 1 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

1 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu şuanda devam etmektedir. Henüz dokunulmazlık oyunu sonuçlanmadı Sonuç açıklandığında dokunulmazlığı kazanan yarışmacıyı sayfamızdan öğrenebilirsiniz.