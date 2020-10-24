Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? 24 Ekim Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

MasterChef'te yarışmacılar bu akşam Güney Kore lezzetleri ile yarıştılar. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada hangi takım dokunulmaz oldu? Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 24 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 24 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI? Başa baş giden MasterChef Türkiye yarışmasında 24 Ekim tarihinde yayınlanan bölümde Güney Kore'ye ait lezzetler yapıldı. 24 - 21 olacak şekilde Kırmızı takım 24 Ekim dokunulmazlığını kazanan takım oldu.

24 EKİM MASTERCHEF KORE YEMEKLERİ

Tteokbokki

Chijeu-Buldak

Bibimbap

Mandu

Gyeranmari

Kimchi - lahana turşusu

24 EKİM BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

22 Ekim tarihindenEge lezzetleri ile yapılan yemekleri şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan Ebru bireysel dokunulmazlığı kazandı. Seçtiği isim ise Esra oldu.

24 Ekim tarihinde dokunulmazlığı alan yarışmacı, kuruyemişlerle yaptığı tarif çok beğenilen Serhat oldu.

24 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Tanya

Berker

Emir

Sefa

Uğur