Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? 17 Ekim Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye bu akşam Balıkesir lezzetleri yarıştılar. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada hangi takım dokunulmaz oldu?Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 13 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

17 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Başa baş giden MasterChef Türkiye yarışmasında 17 Ekim tarihinde yayınlanan bölümde Höşmerim, ahtapot salatası ve zeytin ezmesi gibi Balıkesir yöresine özel lezzetler yapıldı. 2-1 Kırmızı takım 17 Ekim dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

17 EKİM BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ege otları ile hazırlanan lezzetli tabaklardan hangisi beğenildi? Hangi yarışmacı bireysel dokunulmazlığı kazandı? Ege lezzetleri ile yapılan yemekleri şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan Ebro bireysel dokunulmazlığı kazandı.