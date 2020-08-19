MasterChef'de eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Mavi takım dokunulmazlığı kazanarak, kırmızı takımı bireysel dokunulmazlık oyununa gönderdi. Kırmızı ekip, kader oyununda kabak çekirdekli irmik helvası yaptı ve jüri 8 kişi içinden tabağı en iyi olan 3 ismi seçti. Peki, dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına kim gitti?

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

İlk takım oyununu gerçekleştiren 16 yarışmacıdan mavi takımda yer alanlar çıkardıkları beş yemekten üçünü en iyi yaprak oyunu kazanmışlardı. Kırmızı takım ise takım oyununu kaybederek bireysel dokunulmazlık oyununa gitti. Üç başarılı şefin oluşturduğu jüri ise bireysel dokunulmazlıkta kırmızı takımdan lavantalı ve kabak çekirdekli irmik helvası yapmalarını istedi.

Kabak çekirdekli irmik helvasını en iyi yapan üç isim olarak jüri tarafından Furkan, Ayyüce ve Duygu seçildi. Furkan, iki isim karşısında elendi ve dokunulmazlığı Duygu kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu, ilk eleme adayı olarak Celali seçti. Böylelikle eleme potasına giden ilk isim Celal oldu. İkinci eleme adayı için oylamaya giden kırmızı takımda 7 oy ile en çok adı yazılan isim Sedat oldu. Oylama sonrası Sedat ikinci eleme adayı seçildi.