MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
27.10.2020 23:12 | Güncelleme: 27.10.2020 23:15
Masterchef bugün 27 Ekim Salı haftanın 1. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 1. ve 2. eleme adayları kim?
Masterchef'te bugün Mehmet Şef'in beyin mousse (Güneş) yemeği ile dokunulmazlık oynandı. Peki bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? 27 Ekim Salı dokunulmazlığı kim aldı? 1. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?
27 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kıyasıya geçen mücadelede Mavi takım kırmızı takımı 12-8 yendi. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununu henüz sonuçlanmadı. Sonuçlar açıklandığında yazacağız. Takipte kalabilirsiniz.
Dokunulmazlığı kazanan isim : -
ELEME ADAYLARI KİMLER?
1. eleme adayı : -
2. eleme adayı : -
Günün sonunda haftanın 1. ve 2. eleme adayları açıklanacak. Henüz yarışma devam ediyor. Sonuçları paylaşacağız...
YENİ MAVİ TAKIM KADROSU
Özgül
Esra
Uğur
Ayyüce
Eray
Sefa
YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU
Tanya
Barbaros
Serhat
Furkan
Emir
Ebru