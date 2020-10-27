MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?

Masterchef'te bugün Mehmet Şef'in beyin mousse (Güneş) yemeği ile dokunulmazlık oynandı. Peki bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? 27 Ekim Salı dokunulmazlığı kim aldı? 1. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?

27 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kıyasıya geçen mücadelede Mavi takım kırmızı takımı 12-8 yendi. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu henüz sonuçlanmadı. Sonuçlar açıklandığında yazacağız. Takipte kalabilirsiniz.

Dokunulmazlığı kazanan isim : -

ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı : -

2. eleme adayı : -

Günün sonunda haftanın 1. ve 2. eleme adayları açıklanacak. Henüz yarışma devam ediyor. Sonuçları paylaşacağız...

YENİ MAVİ TAKIM KADROSU

Özgül

Esra

Uğur

Ayyüce

Eray

Sefa

YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU

Tanya

Barbaros

Serhat

Furkan

Emir

Ebru