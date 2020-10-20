MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?

Masterchef'te bugün Mehmet Şef'in kuzu sırtı yemeği ile dokunulmazlık oynandı. Peki bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? 20 Ekim Salı dokunulmazlığı kim aldı? 1. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?

20 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kıyasıya geçen mücadelede Mavi takım kırmızı takımı 3-2 yendi. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Özgül kazandı. Özgül şimdi 1. eleme adayını söyleyecek.

Dokunulmazlığı kazanan isim : ÖZGÜL

ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı : Berker

2. eleme adayı : -

Dokunulmazlık oyununu Özgül kazandı. Birinci eleme adayı olarak Berker'i seçti.

YENİ MAVİ TAKIM KADROSU

Eray, Barbaros, Furkan, Serhat, Uğur, Esra, Ayyüce

YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU

Emir, Ebru, Berker, Özgül, Sefa, Tanya