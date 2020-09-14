Masterchef Arem elendi mi? Masterchef eleme gecesinden gelişmeler! Masterchef elenen isim kim oldu?

MasterChef'te bugün bir isim daha programa veda edecek. Mavi takımdan 4 isim, kırmızı takımdan ise 2 isim elenme potasına girdi. Yapacağı yemeklerle yarışacak olan 6 isimden elenen kim olacak? 6 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

İlk turda patlıcan ile bir yemek üretilmesi istenen yarışmacılar, marketten yapmak istedikleri yemek için ürünleri aldı. İlk turdan geçemeyen isimler "Kesilmemiş deniz esintisi" adlı yemeği yaparak yarışacak.

MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM OLDU?

MasterChef'te bugün bir isim programa veda edecek. Kırmızı takımın yarıştığı bölümde, 2 tur düzenlendi. Bazı isimler elenmekten kurtulurken geriye kalan 3 isim ise yeniden mücadele etmeye devam etti.

3 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

Furkan eleme turunun birincisi olarak, bir hafta daha Masterchef'te kalmaya hak kazandı. Arem ve Duygu'nun tabaklarını değerlendiren şefler ise kimin kalacağına karar verecek.

KESİLMEMİŞ DENİZ ESİNTİSİ NEDİR?

Danilo şefin eleme gecesinde son 3 yarışmacıdan çıkarmasını istediği tabaklardan en çok beğenilen Furkan'a aitti. Furkan hazırladığı kesilmemiş deniz esintisi tabağı ile eleme turunun birincisi oldu ve elenmekten kurtuldu.

MASTERCHEF AREM ELENDİ Mİ?

Son turda Duygu ile elenme potasında kalan Arem'in tabağında beğenilen ayrıntılar olmasına rağmen bazı eksiklikler bulundu. Arem'in tabağında bulunan eksiklikler elenmesine sebep oldu.

MASTERCHEF AREM KİMDİR?

MasterChef programının yeni isimlerinden Arem Yüce kim sorusu araştırılanlar arasında yerini aldı. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, yarışamay da Diyarbakır'dan katıldı. 22 yaşındaki genç isim, işletmecilik yapıyor. Yemek yapmayı tutku olarak tanımlayan Arem, yemeklerine de dizi ve film isimleri koymasıyla tanınıyor. Yarışmacının babası ise ustadır.

AREM NE DEMEK?

MasterChef Türkiye yarışmasına katılan yarışmacı ile birlikte Arem kelimesi araştırılmaya başladı. Arem, alaca ya da benekli cisim anlamlarına geliyor. Arapça kökenli olmasına rağmen Osmanlıca bir kelime olan Arem, A'rem şeklinde okunuyor. Arem adının yaygın olduğu yerlerde, Aram ismi de tercih edilenler arasındadır.