Masterchef 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef 22 Ekim Perşembe fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?
20.10.2020 18:29 | Güncelleme: 20.10.2020 18:33
Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Peki Masterchef yeni bölüm 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Ekim Perşembe fragmanda neler oldu? Tüm cevaplar haberimizde...
Masterchef bugün 1. dokunulmazlık oyunuyla devam etti. Vatandaşlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı onu merak ediyor.Peki Masterchef 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Kim elenecek?
MASTERCHEF 83. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Masterchef yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.
MASTERCHEF 82. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
MasterChef Türkiye'de 10. haftanın kaptanları ile mavi ve kırmızı takım kadroları belirlendi. Peki haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazanacak, haftanın birinci ve ikinci eleme adayları kimler olacak? İşte MasterChef Türkiye 2020'nin 20 Ekim Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünün tanıtımı...
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU
YENİ MAVİ TAKIM KADROSU
Eray
Barbaros
Furkan
Serhat
Uğur
Esra
Ayyüce
YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU
Emir
Ebru
Berker
Özgül
Sefa
Tanya