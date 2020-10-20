Masterchef 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef 22 Ekim Perşembe fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Masterchef bugün 1. dokunulmazlık oyunuyla devam etti. Vatandaşlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı onu merak ediyor.Peki Masterchef 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Kim elenecek?

MASTERCHEF 83. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masterchef yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

MASTERCHEF 82. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye'de 10. haftanın kaptanları ile mavi ve kırmızı takım kadroları belirlendi. Peki haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazanacak, haftanın birinci ve ikinci eleme adayları kimler olacak? İşte MasterChef Türkiye 2020'nin 20 Ekim Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünün tanıtımı...

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU

YENİ MAVİ TAKIM KADROSU

Eray

Barbaros

Furkan

Serhat

Uğur

Esra

Ayyüce

YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU

Emir

Ebru

Berker

Özgül

Sefa

Tanya