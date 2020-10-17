MasterChef 80. bölüm fragmanı yayımlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 17 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu?

MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. İspanya lezzetleri birbirinden lezzetli tabaklar hazırlayan yarışmacılar zorlu anlar yaşadı? Peki, 17 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu?

17 EKİM MASTERCHEF YARIŞMASINDA NELER OLDU?

Birbirinden lezzetli yemekler yapan yarışmacılar zorlu süreçler ile baş ediyor. 15 Temmuz bölümünde yayınlanan bölümde İspanya mutfağı lezzetleri yapan yarışmacılar, 17 Ekim bölümünde Balıkesir ilinde yemekleri sergileyecek. Balıkesir yöresinin doğal güzellikleri ve yemeklerini yapacak yarışmacılar şeflerin beğenisine sunacak.

MASTERCHEF 80. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

17 Ekim tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında dokunulmazlık mücadelesi devam etti. Hemen hemen tüm tabaklar oldukça beğenildi ve bu durum şefleri zorladı. Peki, yarınki MasterChef yarışmasında neler olacak? 80. bölüm MasterChef Türkiye fragmanı yayınlandı mı? Henüz MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.