Masterchef 73. bölümde neler olacak? Hangi yemekler yapılacak? MasterChef Türkiye 74. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Bugün 73. bölümüyle ekranlara gelecek olan Masterchef yarışması heyecanla bekleniyor. Dün yayınlanmamasının ardından bugün ekranlara gelecek olan Masterchef'de haftanın 2. takım oyunu oynanacak. Peki MasterChef yeni bölümde neler olacak? Kim kazanacak? Hangi yemekler yapılacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masterchef 6 Ekim'de yayınlanan 72. bölümde takımlar birbiriyle yarıştı. Döner yarışmasını 3-2 mavi takım kazandı ve böylelikle kırmızı takımdan 2 aday çıkmış oldu.

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE...

MASTERCHEF TÜRKİYE 74. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün 73. bölüm yayınlanmasının ardından yeni bölüm fragmanının ekranlara gelmesi bekleniyor. Takipte kalabilirsiniz....

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

MASTERCHEF 8 EKİM PERŞEMBE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? HANGİ YEMEKLER YAPILACAK?

Yeni bölümde haftanın 2. takım oyunu oynanacak. Ürün bazlı yemekler yapılacak. Kök sebzeler kullanılarak 5 çeşitlik menülü yemek yapılacaktır.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı: Serhat

2. eleme adayı: Walison

1. eleme adayı Serhat ve ikinci eleme adayı ise Walison oldu.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLARI

Esra ve Ebru'nun kaptanlığını yürütecekleri yeni haftada yeni takım üyeleri de belirlendi. Buna göre:

MAVİ TAKIM

Esra

Furkan

Barbaros

Emir

Uğur

Ayyüce

Özgül

Didem

KIRMIZI TAKIM

Ebru

Serhat

Tanya

Eray

Sefa

Berker

Walison