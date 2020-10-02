Masterchef 3 Ekim Cumartesi nerede çekiliyor? Yeni bölüm fragmanı! Masterchef İstanbul Bahçelievler Çocuk Evleri Sitesi nerede? Haritadaki yeri neresi

Yarın yani cuma günü Masterchef yayınlanmayacak. Bir sonraki bölüm Cumartesi günü yayınlanacak ve Bahçelievler Çocuk Evleri Sitesi'nde olacaktır. Peki Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi nerede? Haritada nerede bulunur? Nasıl gidilir?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NEREDE ÇEKİLECEK?

Yarışmanın yeni bölümü İstanbul Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde çekilecektir.

ŞEYH ZAYED ÇOCUK EVLERİ SİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Vakıf, 25 Ekim 1990 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Birleşik Arap Emirlikleri devleti arasında imzalanan protokol gereği kurulmuştur. Vakfın kuruluş amacı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda koruma ve bakım altında bulunan çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Vakıf halen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şeyh Zayed Çocuk Koruma Vakfı adı altında hizmet vermektedir. Vakfımız Bakanlar Kurulunun 29.11.1994 tarih ve 94/6398 sayılı kararı ile vergiden muaftır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ HARİTADAKİ YERİ

Çocuk Evleri Sitesi İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yer almaktadır. Haritadan yukarıdaki gibi bakabilirsiniz.